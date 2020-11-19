Минздрав призвал готовиться к нагрузке на здравоохранение в Новый год

https://static.news.ru/photo/d11ce212-2a6a-11eb-8bdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским регионам следует начать подготовку к росту нагрузки на здравоохранение, которая ожидается в период новогодних праздников, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Новогодние праздники — это всегда дополнительные испытания и дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, — подчеркнул он.

По его словам, регионам следует обеспечить бесперебойную работу как стационарных и амбулаторных медорганизаций, так и медицинских лабораторий. Помощь врачей должна оказываться россиянам в полном объёме, а тестирование и выписка — производиться без задержек, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, что во время пандемии коронавируса нагрузка на медиков многократно возросла. Однако далеко не во всех регионах власти смогли качественно организовать помощь пациентам. Поэтому бывают случаи, когда люди ждут врачей по несколько дней.