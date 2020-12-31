Мурашко оценил нагрузку на медиков в праздники

https://static.news.ru/photo/9e8b8ef4-4ceb-11eb-bf33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все экстренные службы в период новогодних праздничных выходных работают в штатном режиме, хотя и находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что все медицинские работники находятся на своих рабочих местах. При этом самая напряжённая работа в эти дни — у врачей скорой помощи, отметил глава Минздрава.

Высокая нагрузка на скорую медицинскую помощь, особенно связанная с дорожно-транспортными происшествиями, другими травматическими повреждениями, — приводит слова министра РИА Новости.

Мурашко добавил, что помощь пациентам с коронавирусной инфекцией осуществляется в рабочем порядке.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач «красной зоны» Мытищинской городской клинической больницы Екатерина Морозова записала новогоднее обращение к россиянам. Она поблагодарила людей за соблюдение ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса, и пожелала всем терпения и здоровья.