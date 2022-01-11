Минздрав назвал регионы с высокой смертностью

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Минздрав разработал систему, позволяющую рассчитать уровень преждевременной смертности в регионах России. Согласно этой методике, в пятёрку лидеров вошли Чукотка, Чечня, Ненецкий автономный округ, Тува и Оренбургская область, сообщается на сайте Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи министерства.

Система контроля продолжительности жизни населения называется «Потерянные годы жизни», это название было введено Всемирной организацией здравоохранения. Методика позволяет оценить уровень преждевременной смертности, исходя из показателя предельной продолжительности жизни, который к 2050 году должен вырасти до 92 лет.

Согласно указанной модели, у жителей Чукотки в среднем потеряно 7,76 года жизни, в Чечне — 7,18, в НАО — 7,17, в Туве — 7,16, в Оренбургской области — 6,91 года.

Среди главных причин преждевременной смертности называются сердечно-сосудистые заболевания. На втором месте находится коронавирусная инфекция, отнявшая у населения России 0,3 года жизни.

Ранее главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Бойцов в эфире «Радио России» сообщил, что за два года пандемии коронавируса резко выросло количество смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.