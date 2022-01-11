Минздрав назвал регионы с высокой смертностью

Минздрав разработал систему, позволяющую рассчитать уровень преждевременной смертности в регионах России. Согласно этой методике, в пятёрку лидеров вошли Чукотка, Чечня, Ненецкий автономный округ, Тува и Оренбургская область, сообщается на сайте Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи министерства.
Система контроля продолжительности жизни населения
Согласно указанной модели, у жителей Чукотки в среднем потеряно 7,76 года жизни, в Чечне — 7,18, в НАО — 7,17, в Туве — 7,16, в Оренбургской области — 6,91 года.
Среди главных причин преждевременной смертности называются сердечно-сосудистые заболевания. На втором месте находится коронавирусная инфекция, отнявшая у населения России 0,3 года жизни.
Ранее главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Бойцов в эфире «Радио России» сообщил, что за два года пандемии коронавируса резко выросло количество смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.