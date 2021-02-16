Минздрав назвал число зарегистрировавших «Спутник V» стран

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Российский препарат для вакцинации от COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали уже 27 стран. Прогнозы по инвестициям сейчас благоприятные. Об этом рассказал глава департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.

Я думаю, что цифровые показатели появятся чуть позже, но по количеству распространения тех инноваций, которые были созданы Российской Федерацией, как вам известно, российские вакцины зарегистрированы уже в 27 странах мира, и этот процесс только в начале, поэтому прогноз по инвестициям только благоприятный, — цитирует Романова РИА Новости.

Так представитель Минздрава ответил на вопрос об инвестициях в России в связи с разработкой «Спутника V».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США, призвавшей партнёров и союзников с осторожностью отнестись к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» и её одобрения в отдельных странах, сообщал NEWS.ru.