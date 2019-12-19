Пять человек пострадали в результате стрельбы у здания ФСБ на площади Воровского в Москве, сообщили в Минздраве.
В настоящий момент им оказывают помощь врачи.
Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим в результате стрельбы в Москве, — рассказали в ведомстве.
Из-за ЧП остановлено автомобильное движение в центре Москвы. По разным данным, в результате стрельбы погибли от одного до трёх человек. На станции метро «Лубянка» введены ограничения на вход и выход пассажиров.
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