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Курорт «Красная Поляна», который раньше был известен как «Горки Город», намерен вывести название одноименного посёлка в горном кластере Сочи на мировой туристический рынок и привлекать больше гостей из России и из-за границы благодаря смене концепции, сообщил гендиректор НАО «Красная Поляна» Андрей Круковский.

Уже два месяца на курорте идёт ребрендинг после смены названия. Курорт рассчитывает на рост турпотока в предстоящем сезоне на 15 процентов, до 500 тысяч человек, рассказал он. Ребрендинг в разгаре,...