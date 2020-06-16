Минздрав дал прогноз по полному снятию ограничений из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/cc013ab6-aff0-11ea-ab7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полностью отказаться от ограничений из-за коронавирусной инфекции можно будет в феврале 2021 года. Такой прогноз дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Я думаю, всё-таки нужно говорить о следующем годе. Мне кажется, это февраль, — сказал он в эфире программы «Док Ток» на Первом канале.

Между тем в ведомстве считают, что многие в стране неправильно понимают смысл ослабления ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса. Люди после отмены режима самоизоляции в городах стали собираться группами, а рост числа контактов в сложившейся ситуации может привести к увеличению числа новых случаев заражения.

По словам главного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева, сейчас наблюдается явное снижение количества новых заболевших. Эксперт считает, что в стране есть определённые успехи в борьбе с COVID-19, чем и обусловлено начало постепенного снятия ограничений. Но сами ослабления введённого на фоне пандемии режима многими трактуются неверно. Врач подчеркнул, что в данный момент необходимость использования средств индивидуальной защиты не потеряла своей актуальности, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 8 млн человек, свыше 436 тысяч умерли, более 3,8 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся. На первом месте США — 2 114 026 человек, на втором Бразилия — 888 271. Также в первой десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Лесото — 4 человека, при этом население африканского королевства чуть более 2 млн человек.

На 16 июня в России — 545 458 случаев коронавирусной инфекции (+8248 за последние сутки), 294 306 выздоровели (+9767 за последние сутки). Умерли 7284 человека (+193 за последние сутки). Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО — 89. При этом 32 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 208 680 (+1416 за последние сутки) заболевших, 126 114 выздоровели (+2874 за последние сутки), 3386 умерли (+52 за последние сутки).