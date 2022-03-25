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Минюст внёс «Мужское государство» в список запрещённых в России

16:26, 25 марта 2022
Минюст внёс «Мужское государство» в список запрещённых в России Фото: unsplash.com
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Министерство юстиции России внесло межрегиональное объединение «Мужское государство» (деятельность на территории России запрещена) в перечень экстремистских организаций, сообщает ТАСС. Организация стала 90-й в списке запрещённых в стране.

Организация «Мужское государство» внесена в перечень экстремистских на основании решения Нижегородского областного суда от 18 октября 2021 года, — говорится в сообщении.

Ранее в России была признана экстремистской и запрещена компания Meta Platforms Inc. (Meta), которая управляет соцсетями Facebook и Instagram (их деятельность также признана судом экстремистской и запрещена в РФ). Такое решение принял Таганский суд 21 марта. Как сообщили в суде, решение вступило в силу незамедлительно.

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