Минюст внёс «Мужское государство» в список запрещённых в России

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Российские военные перехватили шифротелеграмму с секретным приказом Украины о наступлении в Донбассе, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, речь идёт о приказе командующего нацгвардией Украины Николая Балана от 22 января. Подготовку к атаке Киев планировал завершить до 28 февраля, передаёт ТАСС.

Как отметили в Минобороны, Украина ещё до начала спецоперации России начала широкомасштабную подготовку к наступлению стянутой на восток страны ударной группировки войск. Спецоперация ВС РФ сорвала широкомасштабное наступление войск Украины...