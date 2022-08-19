Минюст включил три канадские организации в список нежелательных Конгресс украинцев Канады и Институт Макдональда-Лорье внесли в список нежелательных в России

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Минюст включил в список нежелательных организаций в России «Канадский украинский конгресс», «Институт Макдональда-Лорье» и «Украинскую национальную федерацию Канады», сообщается на сайте ведомства. Всего в настоящее время в реестре нежелательных организаций, который ведет ведомство, насчитывается 65 организаций.

В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: «Канадский украинский конгресс», «Конгресс украинцев Канады» (Ukrainian Canadian Congress); «Институт Макдональда-Лорье» (Macdonald-Laurier Institute); «Украинская национальная федерация Канады» (Ukrainian National Federation of Canada), — говорится в сообщении.

Ранее генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России четырех иностранных неправительственных организаций, среди которых Bellingcat (организация, исполняющая функции иностранного агента) и The Insider (организация, исполняющая функции иностранного агента). Как сообщается на сайте ведомства, их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

Также Генпрокуратура признала нежелательной деятельность британской организации The Royal Institute of International Affairs (Chatham House). Она базируется в Лондоне и занимается исследованиями в области международных отношений. В ведомстве сочли, что она угрожает конституционному строю России и ее безопасности.