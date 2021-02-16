Минюст РФ: Россия не освободит Навального на основании требований ЕСПЧ

https://static.news.ru/photo/0d6aba12-705e-11eb-8351-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: АГН «Москва»

Российские власти не станут инициировать пересмотрение дела оппозиционера Алексея Навального или отменять вынесенный ему приговор в случае, если Европейски суд по правам человека выдвинет подобное требование в качестве «обеспечительных мер», сообщили в Министерстве юстиции РФ.

Подобное требование было бы грубым вмешательством ЕСПЧ в судебную систему России, которая не может зависеть от решений западных судебных инстанций, сообщили ТАСС в пресс-службе российского ведомства.

Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определённым переходом за «красную линию». Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права, — отметили в Минюсте.

Ранее NEWS.ru писал, что источник ТАСС в Совете Европы рассказал о возможной попытке европейского органа добиться освобождения Навального через выдвижение требований ЕСПЧ об отмене вынесенного российскому оппозиционеру приговора.

Собеседник агентства указал, что ЕСПЧ, вероятно, откажется выдвигать подобные требования к российским властям.