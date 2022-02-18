Минюст расширил список иноагентов

Реестр иноагентов в очередной раз расширил российский Минюст. В пятницу,18 февраля, в него были включены ООО «Новогодний выпуск» и ООО «Процесс 2021». Об этом сообщает издание «Коммерсант».

По данным газеты, обе компании основаны физическими лицами, признанными ранее иноагентами. «Новогодний выпуск» учредил журналист Иван Беляев, «Процесс 2021» — Роман Анин. Последний является главным редактором издания «Важные истории», которое также признано иноагентом.

В действующей редакции статьи 6 закона о СМИ Минюст может признать в качестве иноагента любое СМИ, финансирующееся, а также получающее какое-либо имущество от «иностранных органов» или граждан непосредственно или через российские юридические лица. Такого рода иноагенты приравнены в своих обязанностях к НКО-иноагентам.

Ранее стало известно, что в июне Госдума может рассмотреть внесённый депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» законопроект о возможности признания СМИ иностранными агентами только по решению суда.

Ранее проанализировать действующий закон об иноагентах поручил президент РФ Владимир Путин. Ответственными за выполнение распоряжения назначены министр юстиции Константин Чуйченко, генеральный прокурор Игорь Краснов, а также советник главы государства Валерий Фадеев. При необходимости они должны представить предложения о совершенствовании законодательства.