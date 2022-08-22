Минюст предложит коллекторам предупреждать должников о звонках робота РБК: Минюст предложил обязать коллекторов предупреждать должников, что им звонит робот

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С 1 января 2024 года коллекторские компании, банки и микрофинансовые организации будут обязаны при обзвоне должников предупреждать, ведет разговор живой сотрудник или робот.. Об этом сообщает газета РБК со ссылкой на проект поправок от Минюста. Соответствующий пункт изменений внесен в закон «О взыскании».

Коллекторские компании, банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 января 2024 года при обзвоне должников будут обязаны предупреждать граждан о том, кто ведет с ними разговор — робот или живой сотрудник. Такой пункт содержится в проекте поправок в закон «О взыскании» (230-ФЗ) от Минюста, который был одобрен на заседании правительственной комиссии 9 августа, — пишет издание.

Также проект поправок вводит новое понятие — «автоматизированный интеллектуальный агент». Документ будет регулировать использвание автоинформаторов и роботов, способных распознавать речь человека. При этом звонки от коллекторских роботов приравняют к телефонным звонкам человека.

Кредиторы и коллекторы будут обязаны в начале каждого разговора предупреждать должника, что с ним общается робот, и сообщать наименование или номер «интеллектуального агента», — говорится в материале.

Предполагается, что поправки расширят возможности обмена данными между взыскателями и должниками. В частности, гражданин сможет отказаться от непосредственного общения с коллектором, сообщив об этом по электронной почте. Взыскатели же смогут направлять должнику уведомления с помощью портала «Госуслуги» — до двух сообщений в месяц.

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