Минюст отказал ФБК в исключении из списка иноагентов

https://static.news.ru/photo/8e4cd490-46b4-11eb-82b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: minjust.gov.ru

Минюст РФ отказался исключить Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального из перечня иностранных агентов.

Некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» и Челябинскому региональному диабетическому общественному движению «Вместе» отказано в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, — говорится в сообщении министерства.

Также ведомство сообщило о том, что в список иноагентов внесены ещё три организации. Документы о регистрации в качестве иностранных агентов подали благотворительный фонд «Свеча», красноярская региональная общественная организация «Мы против СПИДа» и НКО «Фонд защиты прав граждан».

Ранее 25 декабря NEWS.ru писал, что Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который позволяет присваивать статус иностранных агентов занимающимся политической деятельностью незарегистрированным политическим объединениям, которые получают иностранное финансирование.

Закон обязывает подпадающие под критерии иноагентов организации и физлиц подать заявление о регистрации в качестве иностранных агентов и регулярно отчитываться перед Минюстом РФ о своей деятельности и расходовании полученных из-за рубежа средств. Физлица, зарегистрированные в качестве иноагентов, будут лишены права занимать государственные должности и не смогут получать доступ к гостайне.