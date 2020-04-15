Минюст объяснил, как оформить наследство во время пандемии коронавируса

Российское министерство юстиции дало разъяснения, как вступить в права наследства во время самоизоляции из-за COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Оформить наследство на имущество граждан, которые умерли с 1 января 2015 года и позднее, можно у любого нотариуса на территории нотариального округа субъекта РФ по месту открытия наследства. Важно, что это нужно делать по последнему месту жительства умершего.
В случае, если наследственное дело уже ведется нотариусом, нотариальная контора которого закрыта на период действия ограничительных мер, заявитель вправе обратиться в дежурную нотариальную контору, информацию о которой можно уточнить на сайте соответствующей региональной нотариальной палаты, — пояснили в Минюсте.
Тогда нотариус дежурной нотариальной конторы свидетельствует подлинность подписи обратившегося. Сделать это можно через Интернет. Однако, есть условие: документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.
После этого права на наследство подтверждает нотариус, ведущий дело, на основании заявления наследника. Затем нотариус направляет свидетельства о праве на наследство на бумажном носителе по почте или в электронном виде при условии предварительной оплаты гражданином, который претендует на наследство, нотариального тарифа.
Если нет возможности лично обратиться к нотариусу, в том числе если он осуществляет деятельность в другом российском регионе:
- Гражданин вправе подать заявление о принятии наследства через своего представителя или путем направления заявления по почте.
- Передать заявление при помощи другого лица, например, иного наследника, курьера, нотариуса, как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа.
- Если наследник передаёт заявление нотариусу с помощью другого лица, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности.
При этом оформлять полномочия для передачи заявления с помощью курьера не требуется. В данном случае гражданин не совершает действий по принятию наследства. В этом случае нотариус не выдаёт расписку в принятии заявления.
В случае, если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности.
- Если отправлять заявление по почте, оно считается поданным в срок, если почтовый оператор принял его до истечения срока, то есть датировано до последнего дня его истечения.
- Принятие наследства через представителя возможно если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства.
Чтобы открыть наследственное дело нужно:
- Подать заявление об открытии наследственного дела о принятии наследства. Другие документы можно будет предоставить позже, но до момента выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство.
- Заявление о принятии наследства должно быть подано нотариусу по последнему месту жительства наследодателя в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Имеется в виду день смерти наследодателя.
В случае, когда срок по принятию наследства истёк, то по заявлению наследника суд в праве восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство в случае если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам.
Но и тут есть условие — наследник должен обратиться в суд не позднее шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
Чтобы принять наследство до оформления наследникам необходимо:
- В случае проживания совместно с наследодателем, предоставить регистрацию по месту жительства
- По окончании срока действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, обратиться к нотариусу по последнему месту жительства наследодателя для оформления наследственных прав.
В Минюсте также отметили, что данные об открытом наследственном деле можно найти с помощью публичного сервиса «реестр наследственных дел». Он размещён на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты в разделе Публичные реестры. Там можно найти и адреса дежурных нотариальных контор.
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