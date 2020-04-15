Минюст объяснил, как оформить наследство во время пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/f7d488e6-7f44-11ea-b4e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское министерство юстиции дало разъяснения, как вступить в права наследства во время самоизоляции из-за COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Оформить наследство на имущество граждан, которые умерли с 1 января 2015 года и позднее, можно у любого нотариуса на территории нотариального округа субъекта РФ по месту открытия наследства. Важно, что это нужно делать по последнему месту жительства умершего.

В случае, если наследственное дело уже ведется нотариусом, нотариальная контора которого закрыта на период действия ограничительных мер, заявитель вправе обратиться в дежурную нотариальную контору, информацию о которой можно уточнить на сайте соответствующей региональной нотариальной палаты, — пояснили в Минюсте.

Тогда нотариус дежурной нотариальной конторы свидетельствует подлинность подписи обратившегося. Сделать это можно через Интернет. Однако, есть условие: документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

После этого права на наследство подтверждает нотариус, ведущий дело, на основании заявления наследника. Затем нотариус направляет свидетельства о праве на наследство на бумажном носителе по почте или в электронном виде при условии предварительной оплаты гражданином, который претендует на наследство, нотариального тарифа.

Если нет возможности лично обратиться к нотариусу, в том числе если он осуществляет деятельность в другом российском регионе:

Гражданин вправе подать заявление о принятии наследства через своего представителя или путем направления заявления по почте.

Передать заявление при помощи другого лица, например, иного наследника, курьера, нотариуса, как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа.

Если наследник передаёт заявление нотариусу с помощью другого лица, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности.

При этом оформлять полномочия для передачи заявления с помощью курьера не требуется. В данном случае гражданин не совершает действий по принятию наследства. В этом случае нотариус не выдаёт расписку в принятии заявления.

В случае, если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности.

Если отправлять заявление по почте, оно считается поданным в срок, если почтовый оператор принял его до истечения срока, то есть датировано до последнего дня его истечения.

Принятие наследства через представителя возможно если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства.

Чтобы открыть наследственное дело нужно:

Подать заявление об открытии наследственного дела о принятии наследства. Другие документы можно будет предоставить позже, но до момента выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство.

Заявление о принятии наследства должно быть подано нотариусу по последнему месту жительства наследодателя в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Имеется в виду день смерти наследодателя.

В случае, когда срок по принятию наследства истёк, то по заявлению наследника суд в праве восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство в случае если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам.

Но и тут есть условие — наследник должен обратиться в суд не позднее шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Чтобы принять наследство до оформления наследникам необходимо:

В случае проживания совместно с наследодателем, предоставить регистрацию по месту жительства

По окончании срока действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, обратиться к нотариусу по последнему месту жительства наследодателя для оформления наследственных прав.

В Минюсте также отметили, что данные об открытом наследственном деле можно найти с помощью публичного сервиса «реестр наследственных дел». Он размещён на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты в разделе Публичные реестры. Там можно найти и адреса дежурных нотариальных контор.

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