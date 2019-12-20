https://static.news.ru/photo/db202362-2315-11ea-9a33-fa163e074e61_660.jpgФото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Министр юстиции Греции Костат Циарас одобрил экстрадицию Александра Винника во Францию.
По словам руководителя группы адвокатов задержанного Тимофея Мусатова, защита намерена обжаловать решение главы греческого ведомства.
Дальше посмотрим, что из этого получится, — добавил он в комментарии для ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что Винник, находящийся в греческой тюрьме 27 месяцев, пожаловался на нехватку прогулок и солнечного света в исправительном учреждении.
Мужчину подозревают в нарушении законодательства страны. Афины санкционировали его арест после запроса США. Белый дом обвиняет Винника в отмывании от $4 млрд до $9 млрд с помощью биржи криптовалют. Фигурант находится под арестом с 25 июля 2017 года: это превышает максимальный срок предварительного заключения без вердикта суда согласно греческим законам — 18 месяцев. Свою вину россиянин не признаёт.