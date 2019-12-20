Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сильный туман в Москве и Московской области прогнозируют метеорологи в ночь на 21 декабря. Из-за этого в столичном регионе объявлен повышенный, «жёлтый» уровень погодной опасности.

Вместе с тем, отмечают в Гидрометцентре, туман периодически будет рассеиваться, а формироваться будет не везде. Погода потенциально опасна. Временами туман. Период предупреждения — с 00:00 до 9:00, — сказано в...