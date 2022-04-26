Минтруду поручили подготовить график принятия актов для создания Соцфонда

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтруду подготовить и представить в правительство график разработки и принятия нормативных актов для реализации закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. На выполнение поручения ведомству дан срок до 5 мая, сообщается на сайте кабмина.

Одновременно с этим будет прорабатываться вопрос о введении единого тарифа страховых взносов. Они будут перечисляться в фонд единым платежом.

В кабмине отметили, что объединение функций ПФР и Фонда социального страхования (ФСС) ускорит и упростит получение гражданами социальных выплат.

Правовая, организационная и техническая готовность работы фонда должна быть обеспечена к 1 января 2023 года. Все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объёме, — говорится в сообщении.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, что в 2022 году продолжит действовать указ о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Они получат по 10 тысяч рублей. Средства будут переведены вместе с пенсией и обращаться за ними в ПФР не потребуется.