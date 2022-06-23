Минтруд спрогнозировал увеличение маткапитала на первенца в России Минтруд спрогнозировал увеличение материнского капитала на первенца до 680 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд спрогнозировал увеличение размера материнского капитала на первенца почти на сто тысяч рублей. такие данные содержатся в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023–2025 годы. Данные документа приводит РБК.

Согласно документу, в 2023 году размер материнского капитала, выплачиваемый за первенца, составит 616,3 тысячи рублей, на второго ребёнка — 814,4 тысячи рублей. В 2024 году, согласно прогнозу, эти показатели составят 653,9 тысячи рублей и 864,1 тысячи рублей, а в 2025 году — 680,1 тысячи рублей и 898,7 тысячи рублей, соответственно.

В 2022 году семья получает 524,5 тысячи рублей за первенца и 693,1 тысячи рублей за второго.

В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому индексация маткапитала будет проводиться по фактической инфляции, а не прогнозируемой. Размер пособия станет пересматриваться ежегодно.

Как сообщили в ПФР, на сегодняшний день маткапитал получили 1,1 млн человек.

Ранее сообщалось, что к 2025 году в России среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров может составить 24 477 рублей. Такие планы заложены в проект бюджета Пенсионного фонда РФ на следующие три года.

С 1 июня 2022 года были повышены минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум (ПМ) и пенсии неработающих пенсионеров. Все — на 10%. В результате такой индексации, по заверениям Минтруда, средняя пенсия составит 19 360 рублей. Следовательно, к 2025 году среднегодовой размер пенсии увеличится почти на треть, или более чем на 5 тысяч рублей.