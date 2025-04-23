Малоимущим семьям с двумя и более детьми пересчитают НДФЛ Минтруд: малоимущим семьям с двумя детьми пересчитают НДФЛ в 2026 году

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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что налог на доход физических лиц (НДФЛ) для семей с двумя и более детьми, где работают оба родителя и имеют среднедушевой доход меньше полутора прожиточных минимумов, пересчитают по ставке 6%, передает агентство ПРАЙМ. Заявление прозвучало на IV Всероссийском конгрессе «Право на жизнь».

С 2026 года для работающих родителей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее полутора прожиточных минимумов НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена родителям, — заявил глава Минтруда.

По словам Антона Котякова, деньги будут выплачены около 4,2 млн семьям. Закон о ежегодных выплатах работающим гражданам с двумя и более детьми подписал президент РФ Владимир Путин в июле прошлого года. Он начнет действовать с 1 января 2026 года.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов внес предложение учитывать время простоя на работе в стаже, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Он отметил, что в Министерстве труда и соцзащиты ознакомились с законопроектом и одобрили его. По словам парламентария, это решение сократит число трудовых споров между работниками и работодателями и, как следствие, уменьшит нагрузку на суды.