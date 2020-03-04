https://static.news.ru/photo/046865b6-5eaa-11ea-85b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство транспорта России запустило пилотный проект по тестированию ситсемы, которая не позволит водителю общественного транспорта заснуть за рулём. Отмечается, что оборудование будет контролировать состояние водителя и не даст ему потерять внимание. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минтрансе уточнили, что пока не определено, как именно будет выглядеть система.

Например, это могут быть специальные браслеты, которые будут измерять пульс или электрическую активность кожи, камеры, датчики. Если вдруг водитель отвлечётся или начнёт засыпать, вернуть его в работоспособное состояние можно с использованием различных сигналов, — процитировали директора Департамента цифровой трансформации Минтранса РФ Дмитрия Баканова в агентстве.

Известно, что пилотный проект протестируют в шести регионах: Московской, Белгородской, Рязанской, Омской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представители национальной Ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу обратились в Минтранс РФ с просьбой запретить пассажирам общественного транспорта слушать музыку и смотреть видео без наушников, чтобы избежать возникновения конфликтов и дискомфорта у других людей.