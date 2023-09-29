Минтранс: ситуация с самолетами ГТЛК не отразится на зарубежных рейсах

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Российские перевозчики продолжат выполнять полетную программу по зарубежным направлениям, несмотря на ситуацию с самолетами Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), сообщили «Известиям» в Минтрансе РФ. В ближайшее время ожидается заключение новых контрактов.

Перевозчики имеют в распоряжении воздушные суда иностранного производства, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и в собственности самих авиакомпаний. В настоящее время данные самолеты могут использоваться для выполнения соответствующих международных рейсов, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать самолеты Государственной транспортной лизинговой компании для полетов за границу. Компания находится под санкциями США и ЕС, поэтому велик риск ареста воздушного судна.

Подобные рекомендации были разосланы авиаперевозчикам без двойной регистрации. Существование такой телеграммы подтвердили в трех российских авиакомпаниях. В связи с этой ситуацией на 16:00 29 сентября в Минтрансе намечено совещание. На нем планируют обсудить возможные риски ареста самолетов. При этом в пресс-службе S7 подтвердили, что ожидают разрешения российских властей на некоторые международные рейсы.