Минстрой собрался ввести для россиян единую платежку по ЖКУ «Известия»: власть обсуждает введение единой платежки за жилищно-коммунальные услуги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти в настоящее время обсуждают введение единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с использованием показаний квартирных и общедомовых счетчиков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя в Минцифры и другие ведомства по итогам соответствующего совещания, которое прошло в середине декабря 2022 года. По словам экспертов, в настоящее время общедомовые показания в платежках часто не отображаются и граждане не понимают, за что именно платят.

В Минстрое подчеркивают, что реализация меры предполагает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ, они будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Предполагается, что данная инициатива повысит качество и доступность информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также позволит снизить расходы по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций.

По словам экспертов, в настоящее время в платежных документах не отображаются общедомовые показания, что не дает гражданам возможности понять, за что они платят. Единая платежка придет на смену бизнес-модели расчетных центров, взимающих комиссии за формирование квитанций.

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова ранее напомнила, что с начала 2023 года в России меняется принцип оплаты общедомовых нужд. По ее словам, если раньше нужно было платить по нормативу, то теперь — по фактическому потреблению, которое фиксирует домовой прибор учета.

Также сообщалось, что в Москве с 1 января 2023 года увеличиваются тарифы на жилищные услуги. В частности, речь идет о повышении стоимости капитального ремонта на 15% и платы за содержание жилплощади на 11%. Новый размер взноса установлен соответствующими постановлениями властей столицы.