https://static.news.ru/photo/02f137e4-1d1e-11ea-bb8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство спорта России вручило премию заслуженному тренеру СССР и России по фигурному катанию Тамаре Москвиной. Она стала лауреатом в номинации «Эпоха в спорте». Также на мероприятии были награждены и другие тренеры со спортсменами.

Андрей Живаев награждён за вклад в развитие адаптивного спорта — номинация «Преодоление». Елена Соколова стала лучшим тренером года за подготовку к соревнованиям по плаванию людей с поражением ОДА. Также в этой номинации награждена спортсменка года по стрельбе из лука с поражением ОДА — Светлана Баранцева.

Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности в 2019 году — это Расул Чуков. Елена Соколова стала лучшим тренером года. А за организацию спортивного досуга по месту жительства и работы наградили Наталию Лубянову из Амурской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рапиристка Инна Дериглазова и пловец Антон Чупков стали победителями в номинации «Гордость России». Тренером года по версии Минспорта стала Татьяна Покровская.