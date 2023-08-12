Минские соглашения и Порошенко: что будет в новых учебниках по истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Историк Александр Чубарьян сообщил «Известиям», что в новом учебнике по истории для 5–9-х классов пересмотрят определение понятия «империя». Что еще нового будет в пособиях и когда они появятся в школах?

Что нового будет в учебниках по истории для 5–9-х классов

Александр Чубарьян заявил, что понятие «империя» в новых пособиях, по которым школьники будут учиться с 5-го по 9-й класс, пересмотрят. По его мнению, при составлении справочников важно понимание индивидуального взгляда на мировую историю у каждого отдельного государства. Чубарьян подчеркнул, что в первую очередь это касается стран СНГ.

«Все империи в мире — это были заморские территории. А здесь было общее пространство. Поэтому когда современные страны СНГ входили в состав России, они включались объективно в это общее экономическое пространство. Они как бы с Россией становились единым целым», — прокомментировал историк.

Он отметил, что считает крайне важной задачей показать, что Российская империя имела ряд существенных различий с классическим образом колониализма, таким как, например, Британская империя.

Какой новый учебник по истории создадут для 10–11-х классов

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в России также создадут учебник по военной истории. Он будет составлен для учителей в качестве дополнительного пособия, там, в частности, опишут различные военные операции.

«У нас готовится книга-учебник по военной истории, в том числе по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5-го до 11-го класса», — прокомментировал он.

Недавно Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и ректор МГИМО Анатолий Торкунов представили новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. В них полностью переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и нулевых годах. Эти пособия будут использоваться с 1 сентября 2023 года.

Мединский также сообщил, что в новом учебнике по истории России для одиннадцатиклассников параграф «Минские соглашения — что это было» внесли после откровений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента Франции Франсуа Олланда и бывшего украинского лидера Петра Порошенко, которые и были участниками заключения договора. Кроме того, в РФ уже началась массовая печать пособий по истории для учащихся старших классов.

«Печать учебников по разным учебным предметам происходит по всей стране, сейчас в процессе участвуют более 10 комбинатов. Учебники истории печатают семь комбинатов. Большая часть тиража уже напечатана и готова к отгрузке», — отмечали в пресс-службе издательства «Просвещение».

Замдиректора смоленского полиграфкомбината Сергей Новиков рассказывал, что новые учебники по истории надо «сдать в кратчайшие сроки». Заказ на печать пособий был получен в начале августа, первая партия на Смоленском полиграфическом комбинате пошла на отгрузку несколько дней назад. Изготавливать учебники будут до 21-22 августа включительно.

По словам Мединского, разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах развития России полностью переработаны и переписаны для новых учебников по истории. Авторы добавили в них раздел с 2014 года по настоящее время, включая специальную военную операцию. Также планируется добавить в учебники портреты современных героев, актуальные карты и другие материалы, посвященные событиям новейшей истории России.

Когда в школах появятся новые учебники по истории

В Минпросвещения сообщали, что новые учебники по истории для 10–11-х классов будут использовать в образовательном процессе уже с 1 сентября. Издание состоит из четырех книг: «История России (10-й класс)», «Всемирная история (10-й класс)», «История России (11-й класс)» и «Всемирная история (11-й класс)». Таким образом, впервые синхронизированы два курса — история России и всеобщая история.

Авторами учебников по истории России выступили Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории — Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Читайте также:

Почему началась СВО на Украине: вот как новый учебник истории объясняет это

Вассерман оценил новый учебник по истории с главами об СВО

Автор учебника по истории рассказал о новых темах в учебном пособии