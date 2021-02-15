Минсельхоз РФ исключил возможность дефицита сахара

https://static.news.ru/photo/ded2ccae-6fb7-11eb-98e2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Министерстве сельского хозяйства России исключили риск дефицита сахара. Производство продукта в текущем году соответствует уровню потребления, рассказали в ведомстве.

В 2021 году посевные площади под сахарной свёклой будут расширены на 14,4%, до 1,06 млн га. Её производство составит не менее 40 млн тонн, сахара — порядка 6 млн тонн, что соответствует уровню внутреннего потребления этой продукции. С учётом накопленных переходящих остатков это будет способствовать сохранению стабильной ситуации в отрасли, а риск дефицита сахара исключён, — приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения министерства.

Ранее Росстат сообщил, что производство сахара в январе в годовом выражении снизилось на 62,7%, а по сравнению с декабрём прошлого года — на 69,5%. Всего было произведено сахара 200,8 тонн. Снижение производства в Росстате объяснили окончанием сезона переработки сахарной свёклы более низкой её урожайностью в прошлом году.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Министерству сельского хозяйства расширить грантовую поддержку российских фермеров. Поручение было дано после визита Мишустина на предприятия агропромышленного комплекса в Адыгее и встречи с представителями отрасли.