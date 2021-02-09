Минсельхоз попросил пустить в РФ мигрантов для сезонных полевых работ

https://static.news.ru/photo/5331c1f8-6b68-11eb-8ea0-96000091f725_660.jpg Фото: Anvar Galeev/Russian Look

Министерство сельского хозяйства озаботилось вопросом привлечения иностранной рабочей силы для сезонных полевых работ в России в 2021 году. Как поясняет РБК, местные жители не обладают достаточным опытом и навыками, а также отказываются работать даже за высокую зарплату.

Замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов обратился с соответствующей просьбой к вице-премьеру Виктории Абрамченко. Она в свою очередь дала поручение ведомству в сотрудничестве с Минтрудом и МВД проработать вопрос о привлечении мигрантов для проведения сезонных сельскохозяйственных работ. Хатуов в своём обращении подчеркнул, что ряд процессов требует дополнительного привлечения сезонных рабочих, имеющих необходимый опыт, знания и навыки. Уточняется, что об этом также просили представители отдельных регионов и отраслевого сообщества.

О дефиците рабочей силы из-за отсутствия мигрантов ещё весной предупреждали власти Астраханской области. В Волгоградской области часть мигрантов успели приехать до закрытия границ, но производители овощей всё равно жаловались на нехватку рабочих рук и думали о снижении посевных площадей, — пишет издание.

Хатуов в своём письме на имя Абрамченко поясняет, что в минувшем году сезонные работы прошли в штатном режиме, однако полностью проблемы, связанные с нехваткой иностранцев, не были решены. По данным Минсельхоза, регионы говорят о необходимости дополнительного привлечения порядка 38,2 тысячи рабочих из-за рубежа. Речь идёт в основном о гражданах Узбекистана и Таджикистана, которые привлекаются на такие работы уже много лет.

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