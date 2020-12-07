Минсельхоз опроверг возможное подорожание говядины

https://static.news.ru/photo/4cc4bd64-38a2-11eb-9429-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Минсельхоза РФ не ожидают роста цен на мясо при переходе от тарифного квотирования импорта говядины к «плоской» ставке таможенной пошлины. Ранее в Национальном союзе мясопереработчиков сообщили, что говядина в России за девять месяцев этого года подорожала на 17,5% и может вырасти в цене ещё больше после введения «плоской» пошлины.

Минсельхоз не ожидает роста оптовых и розничных цен на мясо при переходе от тарифного квотирования импорта говядины к «плоской» пошлине, который планируется в 2022 году, — цитирует ТАСС сообщение министерства.

По данным ведомства, в 2020 году динамика цен российских производителей на говядину была сопоставима с инфляцией. Стоимость говядины и телятины с начала года увеличилась на 3,8% — до 243,91 рубля за кг.

Кроме того, в Минсельхозе подчеркнули, что стоимость говядины на внутреннем рынке в значительной мере зависит от сложившейся мировой конъюнктуры. При этом в долларовом эквиваленте в России она значительно ниже, чем в других странах. Например, по данным Национальной мясной ассоциации на 30 ноября цена на российскую говядину в полутушах составила $3,16 за 1 кг, в США — $3,82 за 1 кг, в ЕС — $4,28 за 1 кг и в Уругвае — $3,88 за 1 кг.

В министерстве полагают, что снизить зависимость от мировых колебаний цен на говядину позволит только активное развитие мясного скотоводства в России, как это произошло на рынке мяса птицы и свинины.

Как писал NEWS.ru, стоимость говядины в рознице может вырасти более чем на треть из-за ослабления рубля и принятого правительственной комиссией решения об отмене с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота, а также введения «плоской» ставки таможенной пошлины 27,5%. Об этом заявили в Национальном союзе мясопереработчиков.

Цены на говядину за девять месяцев 2020 года уже увеличились на 17,5%. По данным Росстата, в октябре 1 кг говядины (кроме бескостного мяса) в рознице стоил в среднем 356,8 рубля, что на 3% больше, чем годом ранее. Цена бескостной говядины в рознице составила 503,4 рубля за 1 кг, что также на 3% больше, чем в 2019-м. Оба показателя являются максимальными с 2017 года. Отмена тарифных квот для импортёров может способствовать росту собственного производства говядины. Однако рентабельным разведение коров станет, если цены вырастут ещё хотя бы на 15%.

В настоящее время собственное производство говядины не закрывает потребности России. В 2020 году должно быть произведено около 1,65 млн тонн говядины, а потребность оценивается в 2 млн тонн. Что касается импорта, то большая его часть идёт из Белоруссии.