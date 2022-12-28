Минпросвещения утвердило единую программу дошкольного образования Минпросвещения утвердило единую федеральную программу дошкольного образования в России

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Российское Министерство просвещения утвердило единую программу дошкольного образования. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Там отмечается, что данная программа позволит создать единое федеральное образовательное пространство.

Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу дошкольного образования, — говорится в документе.

Также сообщается, что программа будет определять единые для РФ объем и содержание дошкольного образования.

Ранее Минпросвещения также утвердило единые программы школьного образования. Туда, в частности, включили начальную военную подготовку и историю СВО.

Президент России Владимир Путин 22 декабря заявил, что в России необходимо разработать отдельный учебный курс по истории и основам государственности РФ для молодежи. В рамках выступления на заседании Госсовета РФ по молодежной политике глава государства сказал, что молодые люди в стране стали жертвами информационных атак, а потому они нуждаются в достоверных знаниях.