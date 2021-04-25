Минпросвещения проверит школьные учебники после критики Путина

https://static.news.ru/photo/f03bf9f6-a5c8-11eb-bff2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство просвещения проведёт тотальную ревизию всех школьных учебников. Об этом проинформировал глава ведомства Сергей Кравцов в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Такую проверку решено провести после критики учебных пособий по истории со стороны президента Владимира Путина.

Мы проведём сейчас полный анализ всех учебников, — пообещал Кравцов.

21 апреля, выступая с посланием к Федеральному собранию, Путин указал на то, что в школьных пособиях недостаточно полно отражены значительные эпизоды прошлого России, в том числе о героических подвигах советского народа в период Великой Отечественной войны. В некоторых учебниках даже не упомянута Сталинградской битва, возмутился президент.

На следующий день помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский согласился с главой государства в том, что процесс преподавания истории в школах необходимо совершенствовать. Вместе с тем, уточнил он, новые пособия публикуются уже в рамках нового историко-культурного стандарта, а Путин говорил об учебниках, которые были изданы в 1990-е годы.