Минпросвещения предложило школам перейти на отечественные мессенджеры «Коммерсант»: Минпросвещения предложило школам перейти с WhatsApp на российский мессенджер

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Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам ограничить использование иностранных мессенджеров, включая WhatsApp (материнская компания Meta признана экстремистской и запрещена в России) в рамках образовательного процесса. Об этом стало известно газете «Коммерсант». По ее данным, соответствующее письмо пришло в регионы 26 августа.

Как рассказали изданию власти Хабаровского края и Курской области, в послании министерства говорилось о запрете на использование иностранных мессенджеров, в качестве альтернативы предлагалось перейти на «VK Мессенджер». Помимо WhatsApp, учебные заведения должны расстаться с Viber, Skype, Google Drive. Предполагается, что таким образом удастся избежать «утечки конфиденциальной информации», отметили в Министерстве образования Нижегородской области.

Газета отмечает, что ограничить использование иностранных мессенджеров предлагали также родителям школьников. Однако в Минпросвещения заявили, что рекомендации касаются только педагогов в рамках их работы с госсистемой «Моя школа».

В марте Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании экстремистской организацией международной компании Meta и запрете ее деятельности в России. Meta (деятельность в России запрещена) управляет соцсетями Facebook (деятельность соцсети в России запрещена) и Instagram (деятельность соцсети в России запрещена), а также мессенджером WhatsApp.

Иск Генпрокуратуры поступил в Тверской суд 11 марта после публикации Reuters о том, что на фоне спецоперации на Украине Facebook и Instagram изменят правила и временно не будут удалять посты с призывами к насилию над российскими военными.