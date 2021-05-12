Минпросвещения посоветовало школам иметь план действий при ЧС

https://static.news.ru/photo/5c4fcffa-b352-11eb-9a1e-96000091f725_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

План действий в случае чрезвычайной ситуации советует иметь каждой общеобразовательной школе Министерство просвещения РФ. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Каждой общеобразовательной организации рекомендуется иметь план действий в чрезвычайных ситуациях, — говорится в рекомендациях по организации действий в кризисной ситуации.

В документе уточняется, что план безопасности включает в себя целый ряд компонентов, он направлен на обеспечение физической и психологической безопасности и благополучия учащихся и сотрудников.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим оказался 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что это Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.