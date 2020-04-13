Минпромторг: возможность нарастить производство антисептиков в РФ ещё есть

https://static.news.ru/photo/ca242592-7db8-11ea-934e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприятия России могут увеличить производство кожных антисептиков, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

Он отметил, что в ведомство до сих пор поступают предложения от компаний-производителей, которые хотят развивать производство санитайзеров.

В этом смысле, я думаю, резервы у нас есть, и мы их будем задействовать по мере того, как будем получать оперативные сводки по наличию антисептиков в стране: в медучреждениях, в дилерских сетях и также аптечных, — сказал Иванов в эфире телеканала «Россия-24».

При этом замминистра отметил, что сейчас для производства антисептиков привлечены и парфюмерные, и нефтехимические компании.

Как писал NEWS.ru, ранее декларацию о соответствии техническому регламенту Таможенного союза на антисептическую жидкость получило предприятие-производитель АО «ТАНЕКО», входящее в «Татнефть».