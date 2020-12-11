Минпромторг: «Спутник V» поставлен во все регионы, кроме Магадана и Чукотки

https://static.news.ru/photo/fff3f8c6-3bb5-11eb-8cae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Вакцина против коронавируса «Спутник V» доставлена во все субъекты России, кроме Чукотки и Магадана. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Президентом РФ была поставлена задача до конца этой недели обеспечить поставку во все регионы вакцины «Спутник V» для того, чтобы начать масштабную вакцинацию тех категорий граждан, кто относится к медицинским специалистам, учителям, это касается также и Министерства обороны. Задача эта выполнена: во все регионы уже поставка осуществлена, за исключением двух, это Магадан и Чукотка, — цитирует ТАСС министра.

Он добавил, что сроки доставки «Спутника V» в Магадан — 13 декабря, на Чукотку — 14 декабря. По словам Мантурова, оперативная доставка препарата позволит выполнить планы Министерства здравоохранения по вакцинации в более короткие сроки, чем планировалось изначально.

Как сообщал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о поступлении в гражданский оборот вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». Она отметила, что препарат уже получили медицинские центры в Москве, Туле, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Новосибирске.