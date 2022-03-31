Минпромторг предложил отказаться от кассовых чеков

Минпромторг предложил Федеральной налоговой службе (ФНС) разрешить магазинам предоставлять бумажные кассовые чеки покупателям по требованию и исключить их обязательную печать при каждой покупке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова.

В письме, в частности, указано , что в случае, если цены на кассовую ленту останутся на том же уровне, что и сейчас, то это приведёт к росту издержек розничной торговли в год примерно на 30 млрд рублей.

Траты на кассовую ленту могут повысить нагрузку на продовольственный ретейл, отметил Евтухов, поскольку в таких магазинах наиболее высокая частота покупок. При этом ретейлеры закупили кассовую ленту на год вперёд, а торговые сети и Минпромторг ищут новых производителей, в том числе иностранных. Так, по имеющимся данным, ведомство уже провело совещание с китайским изготовителем, который готов начать поставлять свою продукцию в Россию.

В Минпромторге, в свою очередь, уточнили, что одной из главных целей кассовой реформы является защита интересов бизнеса от недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто сокращает издержки с помощью уклонения от налогов.