Минпромторг ответил, останется ли «Ашан» в России Минпромторг: сеть супермаркетов «Ашан» не уйдет из России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сеть супермаркетов «Ашан» не планирует уходить из России, сообщил РБК заместитель министра промышленность и торговли Виктор Евтухов. По его словам, руководство организации уже направило соответствующее уведомление в ведомство. Далеко не весь бизнес поддается на давление и ультиматумы зарубежных стран, добавил он.

Мало того, есть даже их официальное обращение в Министерство промышленности и торговли о том, что они будут продолжать работать на территории нашей страны, — сообщил Евтухов.

Замминистра добавил, что многие компании, в том числе американские, не поддерживают политику своих правительств и отказываются уходить из России, несмотря на буллинг и угрозы. По его словам, честь, хвала и уважение руководствам таких организаций.

Ранее сообщалось, что компания Ceetrus, входящая в структуру «Ашана», закрыла сделку по продаже активов в России. Новым владельцем ее торговых комплексов 12 апреля стала компания «Торговые галереи». Ее основным владельцем выступает Тагир Шаймарданов. По данным источников, две его компании созданы под покупку аутлетов Hines в подмосковных Котельниках и на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге.