Минпромторг отверг идею указывать цены продуктов за килограмм и литр

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Минпромторг подверг критике идею обязать магазины указывать стоимость продуктов за круглую единицу — один литр или один килограмм, сообщают «Известия». По данным издания, в качестве причины негативного восприятия инициативы в ведомстве назвали риск удорожания продукции в связи с необходимостью ретейлеров модернизировать учетные системы. Свою позицию министерство направило в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента.

В письме министерства говорится, что инициатива фактически обязывает магазины производить расчеты стоимости одного килограмма или одного литра продукции, что приведет к росту стоимости выкладки товаров и подготовки ценников. В этой связи, по мнению представителей министерства, торговые сети «будут перекладывать возникшие издержки на потребителей».

В Минпромторге также напомнили, что для некоторых категорий товаров — например, жвачки, чипсов, чая, кофе и других — пересчет цены не нужен. В ведомстве сочли, что восприятие такой продукции у покупателей может осложниться и это также необходимо учитывать, так как законопроект не делает исключений для отдельных категорий.

В качестве альтернативы в министерстве предложили ввести новый формат фасовки, облегчающий покупателю возможность сравнить цены на аналогичную продукцию разного веса и объема.

Автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов назвал нежелание внедрить его инициативу «банальной отговоркой». По его словам, изготовление новых ценников не повлечет существенного повышения издержек, поскольку сейчас ценники формируются с помощью компьютерных программ. При этом он признал, что информация о стоимости килограмма жвачки не заинтересует покупателей, но люди имеют право знать стоимость литра молока или одного подгузника в упаковке, чтобы принять решение о покупке. Парламентарий пообещал ко второму чтению внести поправку в документ, предусматривающую, что перечень товаров с «честным ценником» будет утверждать правительство РФ.

Глава Союза потребителей России Петр Шелиш согласился с депутатом. Он отметил, что покупатели, будучи уверенными, что приобретают стандартный объем или вес товара, на деле могут получить меньше продукта. Он подчеркнул, что если человек привык к упаковке в один литр, он не станет каждый раз уточнять объем.

При этом эксперты отмечают, что производители молочной продукции все чаще стали указывать вес, а не объем. Предполагается, что таким образом они пытаются замаскировать снижение количества продукта в упаковке, поскольку один килограмм молока занимает лишь 970 миллилитров объема.

Ранее председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин предложил ввести уголовную ответственность за подделку продуктов питания. По его словам, такая мера необходима на фоне участившихся случаев продажи фальсификата. Он напомнил историю с напитком «Мистер Сидр», из-за употребления которого умерли 46 человек.