Минпромторг опубликовал проект стратегии развития российского автопрома Минпромторг опубликовал проект стратегии развития автопрома в России до 2035 года

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Минпромторг разработал проект стратегии развития автомобильной промышленности России до 2035 года. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативных правовых актов. Он, в частности, предполагает инвестиции в производство компонентов для автомобильной промышленности и экспорта отечественной продукции.

Как сказано в пояснительной записке к документу, проект стратегии предполагает инвестиции в НИОКР и организацию производства компонентов для автопрома на сумму 2,7 трлн рублей. Также сообщается, что финансирование экспорта отечественной автомобильной продукции потребует финансирования в размере порядка 500–600 млрд рублей. Аналогичная сумма необходима для стимулирования спроса на отечественный автопром среди россиян и программу обновления автопарка страны.

Разработчики документа уточняют, что основной объем финансирования инвестпрограммы должен быть обеспечен бизнесом при поддержке государства.

Ключевыми целями разработчики стратегии называют обеспечение технологического суверенитета автопрома РФ, удовлетворение потребностей отечественного рынка в конкурентоспособной продукции с уровнем локализации производства не менее 80%, а также обеспечение роста вклада автопрома в экономику страны.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, корректирующее порядок регистрации автомобилей, которые ввозят физические и юридические лица из-за границы на территорию России. Упрощенный порядок регистрации авто, предусматривающий отмену системы ГЛОНАСС, будет действовать до 1 февраля 2023 года. До настоящего времени комплект такого оборудования был обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД.