https://static.news.ru/photo/cb447a0e-6c5a-11ea-8640-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство промышленности и торговли РФ запустило механизм централизованных поставок средств индивидуальной защиты в регионы. Первая партия многоразовых масок уже поступила в Калужскую область.

На днях было получено необходимое регистрационное удостоверение, а сегодня маски уже начали поступать в аптеки, — цитирует пресс-служба главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Он подчеркнул, что сейчас прорабатывается механизм, который позволит производителям масок через единого интегратора осуществлять поставки в регионы. По его словам, производителям и заказчикам теперь не придётся искать контрагентов, а министерство будет контролировать этот процесс и балансировать его в зависимости от изменения эпидситуации.

Как сообщили в Минпромторге, многоразовые маски будут продаваться в упаковках по семь штук. Для повторного использования их необходимо будет постирать и прогладить утюгом.

Как писал NEWS.ru, производство масок увеличено в России до 1,5 млн изделий в сутки силами 300 производителей по всей стране. Однако как минимум три недели медицинских масок в продаже не было. Дефицит породил разного рода альтернативные предложения — главным образом, онлайн. Однако, как утверждают специалисты, вне аптечных сетей маски продаются не только по завышенным ценам, они часто не имеют соответствующих документов.