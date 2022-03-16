Минпромторг: дефицита подгузников и прокладок не будет
В Минпромторге РФ сообщили, что дефицита подгузников и прокладок не ожидается
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
17:40, 16 марта 2022
Фото: NEWS.ru
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Нехватки подгузников и женских гигиенических прокладок в России не будет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга. В ведомстве рассказали, что на сегодняшний день в стране успешно функционирует свыше 15 предприятий, выпускающих данную продукцию.
Например, компания Essity с производством 10 миллионов штук в месяц подгузников Tena Original и 30 миллионов штук в месяц прокладок Libress имеет запасы необходимого сырья и готовой продукции, что позволит избежать дефицита, — пояснили в Минпромторге.
Ранее кандидат экономических наук Владимир Дорохов объяснил, зачем магазины ограничивают продажу товаров в одни руки. По его словам, они это делают для борьбы с перекупщиками. Именно это и могло вызвать ажиотаж среди покупателей. Он также отметил, что из-за ограничений россияне решили, что существует дефицит, и бросились закупаться. Товары пропали с полок, и это вызвало рост их стоимости.