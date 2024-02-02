Миномет «Дрок» отправят на модернизацию после испытаний в зоне СВО Защиту и техническую часть миномета «Дрок» улучшат по итогам применения в СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Новейший самоходный миномет «Дрок», экспериментальная партия которого применялась в зоне специальной военной операции (СВО), на основании боевых испытаний получит улучшения защиты и доработки по технической части, рассказали ТАСС в госкорпорации «Ростех». Там добавили, что в целом машина собрала положительные отзывы.

По результатам апробации в различных условиях применения получены первые отзывы и впечатления от новой боевой машины. Разработчики и изготовители «Дрока» проанализируют и внедрят переданные предложения по доработке технической части, а также связанные с повышением удобства работы, улучшения обитаемости и защищенности машины, — сообщили в корпорации.

В Ростехе отметили, что «Дрок» оснащен современной системой управления огнем, это значительно облегчает работу военных. Стрелять можно, не выходя из машины, имеющей хорошую противопульную и противоминную защиту.

Комплекс «Дрок» создан на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ», он предназначен для поддержки десантно-штурмовых подразделений. Масса аппарата составляет 14 тонн, в состав экипажа входят четыре человека, дальность стрельбы — от 100 метров до шести километров. «Дрок» оснащен дистанционно управляемым боевым модулем и дополнительным носимым минометом 2Б24.

Ранее в Ростехе рассказали, что перспективный однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate получил технические изменения, позволяющие оптимизировать его стоимость. Такое решение было принято на основе отзывов возможных покупателей самолета.

Также в госкорпорации информировали, что зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-МЕ», произведенный холдингом «Высокоточные комплексы», успешно продемонстрировал свою эффективность при боевом применении. ЗРК обеспечивает эффективную защиту от всех средств воздушного нападения.