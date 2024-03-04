Минобрнауки отказалось учить ветеранов СВО вести «ментальные войны» «Коммерсант»: в Минобрнауки низко оценили программу помощи ветеранам СВО

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/Global Look Press

Минобрнауки России отказалось от программы «Духовная безопасность личности и традиционные российские духовно-нравственные ценности», пишет газета «Коммерсант». В ней на лекции про «традиционные ценности» и «ментальные войны» против россиян недружественными странами отводился 71 час, а на психологические последствия «нравственного или безнравственного поведения на войне» — один. Как стало известно изданию, чиновника, разославшего по вузам эту программу, уже уволили.

Разработчиком программы, по данным «Коммерсанта», оказался Научно-практический институт религиозно-ориентированной психологии и психотерапии, созданный в 2023 году. В сопроводительных документах к новой дисциплине, опубликованной в базе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС), сказано, что госфонд «Защитники Отечества» не справляется с удовлетворением потребностей ветеранов СВО и членов их семей из-за нехватки клинических специалистов.

Первый раздел курса — «Духовная безопасность психолога и клиента (пациента) при их взаимодействии» — рассчитан на 36 академических часов. Второму разделу — «Традиционные российские духовно-нравственные ценности как фундамент в работе психолога с клиентами (пациентами)» — планировалось отдать такой же объем времени.

Непосредственно СВО в программе было отведено всего одно занятие, отмечает издание. По его данным, психологов намеревались научить «рассматривать нарушения здоровья участников боевых действий с точки зрения нравственного или безнравственного поведения на войне».

Минобрнауки направило материалы программы в профильные вузы еще в конце ноября 2023 года. Однако на запрос «Коммерсанта» ведомство заявило, что это письмо имело рекомендательный характер и не является нормативным актом.

Университеты вправе самостоятельно принять решение о включении или невключении модуля в образовательные программы — с учетом направленности образовательных программ и специфики конкретной сферы будущей профессиональной деятельности обучающихся, — говорится в ответе министерства на запрос.

Источник издания в Минобрнауки намекнул, что ведомство очень недовольно реализацией поручения на столь низком уровне и ответственный за рассылку письма чиновник уже уволен.

Ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что участники СВО и их родные нуждаются в терапевтической и психологической помощи, чтобы не получить «афганский синдром».