Минобрнауки нашло в Институте Пушкина нарушения при экзаменах для мигрантов

Институт русского языка имени А. С. Пушкина не организовал надлежащий контроль за экзаменами для иностранцев, следует из сообщения в Telegram-канале Минобрнауки России. Как отмечается, это показала проведенная в вузе проверка. При этом персональная ответственность за их проведением, а также выдачу сертификатов возложена на ректоров уполномоченных вузов, поясняется в публикации.

Ранее прошедшая в Институте Пушкина проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что с должности ректора Института Пушкина снята Наталья Трухановская. Исполняющим обязанности назначен Никита Гусев.

Ранее Рособрнадзор выдал пяти вузам предостережения о недопустимости нарушений при проведении экзамена по русскому языку для мигрантов. Их получили Псковский государственный университет, Российский государственный педуниверситет имени А. И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт Пушкина и Российский университет дружбы народов.

В проведении экзамена на знание русского языка для иностранцев и в выдаче соответствующих сертификатов с 1 мая не смогут участвовать коммерческие организации. Также в Минобрнауки обсуждают вопрос более тщательного контроля со стороны вузов за проведением экзаменов на базе их организаций-партнеров.