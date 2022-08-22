Минобороны заявило, что учитывает опыт СВО при модернизации вооружения Минобороны РФ: опыт проведения СВО на Украине учитывается при модернизации вооружения

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Опыт, получаемый Вооружёнными силами РФ в ходе специальной операции на Украине, используется управлением развития технологий искусственного интеллекта Минобороны страны для повышения эффективности вооружений. Об этом ТАСС сообщил начальник управления Василий Елистратов в рамках форума «Армия-2022». Он отметил, что военные работают самоотверженно, благодаря чему управление получает необходимую информацию.

Ребята работают самоотверженно, хорошо, и мы получаем всю необходимую информацию в виде обратной связи для того, чтобы системы вооружения сделать ещё эффективнее и ещё умнее, — сказал Елистратов.

Также в рамках форума было анонсировано создание Национального центра развития искусственного интеллекта для поиска соответствующих решений в сфере бизнеса, науки и госстроения. Предположительно, он начнёт свою работу в сентябре.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что попытки изолировать Россию не удались, этого добиться практически невозможно. Он объяснил, что Россия является крупнейшей ядерной державой, страной с передовой наукой, развитыми промышленностью и оборонно-промышленным комплексом.