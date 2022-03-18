Минобороны: ВС России уничтожили стоянку боевых самолётов во Львове

В результате ракетного удара высокоточным оружием большой дальности российские военные уничтожили стоянку украинских боевых самолётов на заводе во Львове, заявил глава пресс-службы Минобороны России Игорь Конашенков. Под обстрел также попал украинский склад боеприпасов и военной техники, передаёт РИА Новости.

Утром 18 марта высокоточным оружием большой дальности нанесён удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолётами на авиаремонтном заводе города Львова, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска, — с ообщил Конашенков.

Он также сообщил, что российские военные во время спецоперации за день продвинулись на глубину 6 км и вышли на рубеж Новоукраинка — Шахтёрск. Бойцам подразделений Народной милиции ЛНР в восточных кварталах Северодонецка удалось вклиниться в оборону противника на 2 км.

Украинские националисты в ночь на 18 марта обстреляли жилые кварталы Мелитополя ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями, ранее заявил Конашенков. Российские системы ПВО отразили ракетную атаку. Российская сторона выпустила две ракеты «Искандер», уничтожившие позиции и установку противника.