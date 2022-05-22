Минобороны: ВС РФ уничтожили около 1000 беспилотников с начала спецоперации

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Вооружённые силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили 977 беспилотных летательных аппаратов, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, за время спецоперации ВС РФ также ликвидировали 174 самолёта и 125 вертолетов противника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 174 самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1622 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3077 единиц специальной военной автомобильной техники, — сказал Конашенков.

Ранее представитель Минобороны РФ заявил, что российские средства ПВО сбили украинский боевой самолет Су-25 в районе Новоалександровки в Херсонской области. Также Вооруженные силы России в ходе воздушного боя в районе населённого пункта Белицкое ДНР сбили украинский самолет Су-25. Кроме того, средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников.