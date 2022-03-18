Минобороны: войска РФ и ЛНР освободили более 90% территории республики

Вооружённые силы России и войска ЛНР освободили более 90% территории республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что группировке войск удалось за сутки продвинуться на 16 километров. Под контроль взяты населённые пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайское и Пречистовка.

Группировкой войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооружённых сил освобождено более 90% территории республики, — сказал он.

Конашенков добавил, что подразделения ЛНР продолжают уничтожать разрозненные группы националистов на южных окраинах населённого пункта Рубежное.

17 марта Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России во время спецоперации на Украине за день продвинулись на 10 км и взяли под контроль два населённых пункта, а российская военная авиация в тот день уничтожила 29 военных объектов Украины.

Ранее Министерство обороны России опубликовало в Telegram-канале кадры уничтожения замаскированных позиций украинских военных в Киевской области. В ведомстве отметили, что артиллерийским огнём российских военных были ликвидированы личный состав и техника противника.