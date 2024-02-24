Минобороны: в зоне спецоперации ВС РФ сталкиваются со всем потенциалом НАТО

Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции противостоят в полном объеме всему военно-промышленному потенциалу НАТО, заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин. Об этом он рассказал министру обороны Сергею Шойгу во время инспекции. В ходе нее глава ведомства также осмотрел трофейную технику и выслушал доклады, передает МО.

Если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объеме со всем военно-промышленным натовским потенциалом, — заявил Циндяйкин.

При демонстрации министру трофейной техники генерал обратил внимание на недостатки западного вооружения на примере бронетранспортера М113 производства США. По его словам, американский БМП имеет плохую проходимость.

Ранее сообщалось, что в штабе объединенной группировки российских войск Шойгу вручил государственные награды участникам спецоперации. Во время церемонии он поблагодарил военных за образцовое выполнение задач в ходе проведения СВО. Вручая ордена Мужества и медали «За отвагу», министр подчеркнул, что эти награды далеко не последние.