Минобороны отреагировало на инцидент с нидерландским фрегатом в Чёрном море

Минобороны отреагировало на инцидент с нидерландским фрегатом ВМС Evertsen в Чёрном море. Он произошёл 24 июня, сообщает ведомство.

По данным Минобороны, находясь в нейтральных водах, корабль вдруг изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. Для предупреждения нарушения границ нидерландским военным фрегатом в воздух были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24.

После этого фрегат сменил курс и отошёл от российских границ. В Минобороны подчеркнули, что полёты российских самолётов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Чёрном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива, — говорится в заявлении ведомства.

Нидерландский фрегат Evertsen патрулирует Чёрное море наряду с британским эсминцем HMS Defender. За день до инцидента Черноморский флот совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской границы со стороны британского военного корабля. Эсминец пересёк государственную границу России в районе мыса Фиолент на 3 километра.

Ранее в Министерстве обороны Нидерландов заявили, что российские истребители создали опасную ситуацию для голландского военного корабля Evertsen в Чёрном море. Нидерланды планируют обратиться к России из-за этого инцидента.