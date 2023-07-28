Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике в Подмосковье МО РФ: украинский беспилотник сбит при попытке атаки объектов в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны России пресекли попытку Киева атаковать объекты в Московской области в ночь на пятницу, 28 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве отметили, что пострадавших и разрушений нет.

Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области, — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны России добавили, что БПЛА был сбит средствами ПВО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы Министерства обороны РФ сбили беспилотник, который попытался совершить атаку на Москву в ночь на 28 июля. По словам главы города, разрушений и пострадавших нет.

Утром 24 июля два беспилотника атаковали Москву, нанеся повреждения двум нежилым зданиям. В Министерстве обороны России возложили ответственность за случившееся на Киев и назвали это нападение террористическим актом. Оба дрона были нейтрализованы средствами РЭБ, после чего потерпели крушение.