Минобороны сообщило, что группы добровольцев для испытания вакцины набраны

Министерство обороны России сообщило, что две группы добровольцев для испытания отечественной вакцины от коронавирусной инфекции набраны.
В одну группу вошли военные, а во вторую — гражданские лица.
Для участия в клинических исследованиях разработанной вакцины от COVID-19 отобраны две группы добровольцев. В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту). В состав второй группы вошли добровольцы — гражданские лица, — привели сообщение ведомства в ТАСС.
Отмечается, что все добровольцы прошли медицинское обследование, получили разрешение врачей на участие в испытании, а также прошли двухнедельную изоляцию.
Изоляция проводится перед началом вакцинации с целью исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу, — процитировали сообщение Минобороны РФ в ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что участников испытания набирали на добровольной основе.
Как писал NEWS.ru ранее, генеральный директор компании-разработчика «Биокад» Дмитрий Морозов сообщил, что клинические испытания вакцины от COVID-19 планируется начать в середине лета. Он отметил, что испытания нельзя форсировать, чтобы впоследствии не получить побочных эффектов при массовой вакцинации.