Минобороны сообщило, что группы добровольцев для испытания вакцины набраны

https://static.news.ru/photo/0e1e2020-aac5-11ea-8dc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Министерство обороны России сообщило, что две группы добровольцев для испытания отечественной вакцины от коронавирусной инфекции набраны.

В одну группу вошли военные, а во вторую — гражданские лица.

Для участия в клинических исследованиях разработанной вакцины от COVID-19 отобраны две группы добровольцев. В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту). В состав второй группы вошли добровольцы — гражданские лица, — привели сообщение ведомства в ТАСС.

Отмечается, что все добровольцы прошли медицинское обследование, получили разрешение врачей на участие в испытании, а также прошли двухнедельную изоляцию.

Изоляция проводится перед началом вакцинации с целью исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу, — процитировали сообщение Минобороны РФ в ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что участников испытания набирали на добровольной основе.

Как писал NEWS.ru ранее, генеральный директор компании-разработчика «Биокад» Дмитрий Морозов сообщил, что клинические испытания вакцины от COVID-19 планируется начать в середине лета. Он отметил, что испытания нельзя форсировать, чтобы впоследствии не получить побочных эффектов при массовой вакцинации.