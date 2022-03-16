Минобороны: СБУ готовит провокацию с ядовитыми веществами

В Минобороны России заявили, что СБУ готовит провокации с применением ядовитых веществ против мирного населения. В ведомстве отметили, что поддержку украинским силовикам оказывают страны Запада, чтобы позднее обвинить Россию в применении химического оружия против украинцев, сообщает РИА Новости.

В подразделениях российских вооружённых сил, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов. Россия, в отличие от США, давно выполнила взятые на себя международные обязательства, полностью уничтожив все запасы химического оружия, — говорится в сообщении.

В полученной ведомством документации после захвата 4-й бригады украинской националистической армии присутствует карта Украины, на которой отмечены объекты и химические вещества, которые в них хранятся. В Минобороны отметили, что любая попытка провокации будет немедленно раскрыта и обнародована.

В Минобороны также уточнили, что российские военные на освобожденной территории берут опасные объекты под контроль. Это необходимо для недопущения провокаций со стороны националистов и обеспечения безопасности.

Ранее украинские боевики устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе. На территории предприятия начался пожар, тушению которого пытались воспрепятствовать украинские националисты.