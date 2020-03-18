На портале государственных закупок были опубликованы сведения, согласно которым стало известно, что Минобороны России приобретает четыре миллиона медицинских масок в период распространения коронавирусной инфекции.
Пользователи сайта могут увидеть несколько размещённых там тендеров на закупку «масок хирургических, одноразового использования». Заказчик изделий — «Центр фармации и медицинской техники» Минобороны.
В общей сложности на закупку четырёх млн масок выделено девять млн рублей,
Как ранее писал NEWS.ru, в Вооружённых силах России сформировали запас необходимых лекарственных препаратов и масок для защиты военнослужащих от распространяющейся коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 18 марта сообщили представители Министерства обороны РФ.
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