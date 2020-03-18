Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочее расписание российского президента Владимира Путина, который за день проводит по несколько мероприятий, является лучшим индикатором самочувствия лидера страны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Собственно, публичный рабочий график президента и является лучшим свидетельством состояния его здоровья. Все необходимые меры для защиты лидера страны от вирусов и других заболеваний проводятся круглосуточно, — цитирует Пескова ТАСС....